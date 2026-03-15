Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bus Pariwisata Selokaton Hangus Terbakar di Tol Cipali

Minggu, 15 Maret 2026 – 22:48 WIB
Bus Pariwisata Selokaton Hangus Terbakar di Tol Cipali - JPNN.COM
Bus terbakar di Tol Cipali. ANTARA/HO-Tangkap Layar Video WAG

jpnn.com, SUBANG - Bus pariwisata Selokaton hangus terbakar di KM 95+100 jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) arah Jakarta, Minggu sore. Penyebab terbakarnya bus Selokaton diduga akibat korsleting listrik.

Corporate Communications & Sustainability Management Dept Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, dalam keterangannya di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Minggu, menyampaikan setelah menerima informasi insiden itu petugas langsung turun ke lapangan untuk melakukan penanganan.

Berdasarkan keterangan dari kru Bus Pariwisata Selokaton, insiden diduga bermula saat kendaraan yang sedang melintas tiba-tiba mengeluarkan asap serta api dari bagian mesin.

Baca Juga:

"Api diduga berasal dari hubungan arus pendek (korsleting) listrik," katanya.

Menyadari ada hal yang tidak beres, pengemudi kemudian menepikan kendaraan ke bahu luar sebelum api membesar.

Petugas patroli Astra Tol Cipali yang menerima laporan insiden kebakaran itu langsung menuju lokasi kejadian setelah menerima informasi pada pukul 16.54 WIB.

Baca Juga:

Petugas tiba di lokasi mulai pukul 17.01 WIB untuk melakukan pengamanan jalur, disusul dengan kedatangan dua unit armada Pemadam Kebakaran Subang pada pukul 17.20 WIB guna melakukan proses pemadaman.

Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa itu. Karena saat terjadi insiden kebakaran, bus dalam kondisi kosong tanpa penumpang. Namun arus lalu lintas di ruas Tol Cipali sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang.

Bus pariwisata Selokaton hangus terbakar di KM 95+100 jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) arah Jakarta, Minggu sore.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bus Pariwisata  Bus pariwisata terbakar  Tol Cipali  Bus pariwisata Selokaton 
BERITA BUS PARIWISATA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp