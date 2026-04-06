JPNN.com - Daerah - Riau

Bus Pelangi Tabrak Sirion di Pekanbaru, Sopir Langsung Kabur

Senin, 06 April 2026 – 14:52 WIB
Tampak mobil Sirion yang dikemudikan korban dalam keadaan ringsek seusai ditabrak bus. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Yos Sudarso (Siak II), tepatnya di depan CV Sinar Menuju Sukses, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Minggu (5/4/2026).

Insiden yang melibatkan unit bus dan mobil pribadi ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka ringan.

Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio B Wicaksana mengatakan kecelakaan melibatkan Mobil Mercedes Benz Bus Pelangi nomor polisi AA 7243 OD dan Mobil Daihatsu Sirion BM 1529 JR.

“Satu korban meninggal dunia bernama Candra Cindunata (38), seorang driver Maxim. Korban mengalami luka serius di bagian kepala dan wajah,” kata Satrio Senin (6/4).

Sebelum dinyatakan meninggal dunia korban sempat dilarikan ke RSUD Arifin Achmad.

Sementara itu, penumpang mobil Sirion, M. Azka (14), seorang pelajar, mengalami luka ringan berupa lecet di bagian bahu, telinga, dan lutut.

“Korban juga telah mendapatkan perawatan di rumah sakit yang sama,” lanjutnya.

Satrio menjelaskan kecelakaan bermula saat Bus Pelangi yang diduga dikemudikan oleh Alex Ginting melaju dari arah selatan menuju utara.

