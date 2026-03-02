Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Bus PMH Tabrak Truk di Pelalawan, 4 Penumpang Tewas, Begini Kronologinya

Senin, 02 Maret 2026 – 13:13 WIB
Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di KM 122 Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Riau, Minggu (1/3). Foto: Dok. Polres Pelalawan

jpnn.com, RIAU - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di KM 122 Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Kecelakaan yang terjadi pada Minggu, 1 Maret 2025 pagi itu melibatkan bus PMH bernomor polisi BK 7552 LD bertabrakan dengan truk BM 9142 GU.

Kasatlantas Polres Pelalawan AKP Tatit Rizkyan Hanafi mengatakan bus PMH yang melayani rute Medan-Jambi tersebut membawa 13 penumpang saat kecelakaan terjadi.

Adapun bus tersebut melaju dari arah Pangkalan Kuras menuju Ukui.

“Empat penumpang meninggal dunia di tempat kejadian perkara,” ungkap AKP Tatit Rizkyan Hanafi, Senin (2/3).

Selain 4 korban meninggal, dua penumpang mengalami luka berat dan satu orang luka ringan.

Seluruh korban kecelakaan telah dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat.

AKP Tatit Rizkyan Hanafi menjelaskan peristiwa tragis itu bermula ketika bus melaju di jalan aspal menurun dengan marka jalan utuh berwarna kuning.

