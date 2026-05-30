Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Bus PO Palala Jurusan Jakarta-Padang Terbakar, Begini Nasib Para Penumpangnya

Sabtu, 30 Mei 2026 – 16:31 WIB
Bus PO Palala Jurusan Jakarta-Padang Terbakar, Begini Nasib Para Penumpangnya - JPNN.COM
Satlantas Polres Muba saat melakukan olah TKP. Foto: Dokumen polisi for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Perjalanan puluhan penumpang Bus PO Palala jurusan Jakarta - Padang mendadak berubah mencekam setelah kendaraan yang mereka tumpangi dilalap api di Jalan Nasional Palembang - Jambi KM 198 Desa Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sabtu (30/5/2026) sekitar pukul 01.30 WIB. 

Insiden tersebut sempat membuat warga sekitar geger, lantaran kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan hampir seluruh badan bus bernomor polisi BA 7035 PU.

Beruntung, seluruh penumpang dan sopir berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. 

Baca Juga:

Informasi yang dihimpun, bus yang dikemudikan Angga Suardi (46) warga Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat itu sedang melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Padang.

Saat melintas di lokasi kejadian, ban belakang sebelah kanan bus tiba-tiba pecah. 

Mengetahui adanya kerusakan, sopir langsung menepi untuk mengganti ban. Namun, nahas, beberapa saat kemudian muncul percikan api dari bagian belakang bus, tepatnya di area ruang roda belakang kanan yang berdekatan dengan ruang mesin. 

Baca Juga:

Api kemudian dengan cepat membesar dan menjalar ke seluruh bagian kendaraan hingga bus nyaris ludes terbakar. 

Kasi Humas Polres Muba AKP Hutahaean mewakili Kasat Lantas Polres Muba AKP Rendy Novriady menerangkan dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting setelah pecah ban di bagian belakang kendaraan. 

Bus PO Palala jurusan Jakarta - Padang terbakar di Jalur Palembang - Jambi, diduga karena pecah ban.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bus terbakar  Bus PO  pecah ban  bus  Bus Palala  Palala  Bus Palala terbakar 
BERITA BUS TERBAKAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp