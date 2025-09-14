Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Bus Rombongan Nakes yang Kecelakaan di Jalur Bromo Membawa 52 Penumpang

Minggu, 14 September 2025 – 21:05 WIB
Bus Rombongan Nakes yang Kecelakaan di Jalur Bromo Membawa 52 Penumpang - JPNN.COM
Bus Hino PO IND’S 88 bernomor poolisi P 7221 UG yang mengalami kecelakaan di jalur Bromo Jalan Raya Sukapura, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (14/9) membawa 52 penumpang. Delapan dilaporkan meninggal dunia. Foto: Dirlantas Polda Jatim

jpnn.com - Bus Hino PO IND’S 88 bernomor poolisi P 7221 UG yang mengalami kecelakaan di jalur Bromo Jalan Raya Sukapura, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (14/9) membawa 52 penumpang. Delapan dilaporkan meninggal dunia

Puluhan penumpang itu merupakan rombongan keluarga tenaga kesahatan (nakes) Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember yang sedang melakukan perjalanan wisata.

“Ada 52 penumpang, 8 meninggal dunia, 44 masih observasi,” kata Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Iwan Saktiadi dikonfirmasi.

Baca Juga:

Iwan mengungkapkan kondisi 44 penumpang itu mengalami luka dan masih dirawat. Namun, dia belum bisa membeberkan kondisi korban secara detail. Begitu juga identitasnya.

“44 dirawat, artinya, kondisinya bermacam-macam. Secara medis itu mereka masih membutuhkan perawatan sementara ini dirawat di berbagai rumah sakit Probolinggo,” ucap dia.

Dia juga belum bisa menjelaskan terkait kronologi kecelakaan. Sebab, aparat pasti melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Baca Juga:

“Ini masih olah TKP, nanti kalau hasilnya olah TKP sudah nanti saya infokan lagi,” ucap dia. (mcr23/jpnn)

Polisi pastikan jumlah penumpang bus rombongan nakes yang mengalami kecelakaan di Jalur Bromo Probolinggo hingga menyebabkan delapan orang meninggal dunia.

Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ardini Pramitha

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kecelakaan  jalur Bromo  Bus kecelakaan  nakes  Jember  Probolinggo  meninggal dunia  Polda Jatim 
BERITA KECELAKAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp