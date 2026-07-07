Bus Tabrak Truk di Tol Pekanbaru-Dumai, 2 Tewas dan Belasan Orang Terluka

jpnn.com, DUMAI - Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Jalan Tol Pekanbaru–Dumai (Permai) KM 2, Riau pada Selasa (7/7/2026).

Akibat kecelakaan tersebut, dua orang meninggal dunia dan belasan penumpang mengalami luka-luka.

Kasat PJR Ditlantas Polda Riau AKBP Eko Baskara mengatakan kendaraan yang terlibat yakni Bus Pelangi Mercedes-Benz bernomor polisi BL 7641 JK dan truk tronton Mitsubishi BK 8050 GU.

“Diduga kecelakaan dipicu sopir bus mengalami microsleep saat melaju dari arah Batin Solapan menuju Pekanbaru. Setibanya di KM 2, bus menabrak bagian belakang truk tronton,” kata Eko, saat dikonfirmasi JPNN.com.

Eko menjelaskan benturan keras itu menyebabkan truk keluar dari jalur tol dan terguling ke dalam parit, sementara bagian depan bus mengalami kerusakan berat.

Dalam peristiwa tersebut, dua penumpang bus dinyatakan meninggal dunia, yakni Ibrahim Yafi Al Arumi (2) dan Ainul Mardiah (58).

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Selain itu, sedikitnya 14 penumpang mengalami luka-luka dengan berbagai tingkat keparahan.

Para korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.