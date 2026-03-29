JPNN.com - Daerah - Sumsel

Bus Terguling di OKU, 28 Penumpang Selamat

Minggu, 29 Maret 2026 – 09:15 WIB
Satu unit bus dengan 28 orang penumpang mengalami kecelakaan tunggal di Kabupaten OKU Selatan, Sumsel, Sabtu. ANTARA/HO/Polres OKU Selatan

jpnn.com - Satlantas Polres Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan menyebut 28 penumpang Mitsubishi Micro Bus BE 7403 BU mengalami luka-luka setelah mengalami kecelakaan tunggal pada Sabtu (28/3) sekitar pukul 17.00 WIB.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres OKU Selatan AKP Hendri Rozin mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Pusri tepatnya di Desa Pusri, Kecamatan BPR Ranau Tengah.

Dia menyebut kecelakaan tunggal terjadi saat bus kendarai oleh Kardi membawa penumpang sebanyak 28 orang melaju dari arah Banding Agung menuju Simpang Pusri.

Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP) pada saat melewati jalan yang menanjak dan menikung kendaraan tersebut gagal menanjak.

"Kendaraan diduga tidak kuat menanjak dan hilang kendali sehingga mundur dan terguling di badan jalan," kata dia, Sabtu (28/3/2026).

Dalam peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun seluruh penumpang kendaraan mengalami luka-luka, bahkan tiga orang di antaranya menderita luka berat.

"Kami sudah menerjunkan personel ke TKP untuk mengevakuasi para korban," ucapnya.

Tiga korban yang mengalami luka berat dievakuasi ke Puskesmas BPR Ranau Tengah guna mendapatkan perawatan intensif.

Sebuah bus terguling setelah gagal menanjak di OKU. Sebanyak 28 penumpang selamat meski dala kondisi luka-luka.

Bus terguling  kecelakaan  Polres OKU  kecelakaan tunggal 
