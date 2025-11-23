Bus Terjun ke Jurang di Perbatasan Situbondo dan Bondowoso, Tujuh Orang Luka-Luka

jpnn.com, SITUBONDO - Satu unit bus penumpang masuk jurang di jalur arak-arak perbatasan Situbondo dan Bondowoso, Jawa Timur, pada Minggu (23/11/2025).

Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan mengatakan insiden kecelakaan tunggal di jalur arak-arak perbatasan Bondowoso-Situbondo itu mengakibatkan tujuh orang penumpang mengalami luka-luka.

"Total korban luka-luka akibat kecelakaan tunggal ini ada tujuh orang termasuk sopir bus dan kenek bus," ujar AKP Nanang saat dihubungi di Situbondo, Jawa Timur, Minggu.

Menurut dia, Satlantas Polres Situbondo dan Satlantas Polres Bondowoso telah berkoordinasi terkait dengan evakuasi korban kecelakaan dan dibawa ke layanan kesehatan terdekat yakni Puskesmas Wringin (Bondowoso).

Informasi sementara, lanjut AKP Nanang, tujuh orang korban dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis, sedangkan anggota Satlantas Polres Situbondo dan Bondowoso di lokasi kejadian melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengetahui pasti penyebab terjunnya bus penumpang tersebut ke jurang.

"Untuk penyebab kecelakaan, kami belum bisa memastikan, karena saat ini anggota kami sedang olah TKP, apakah ada bekas rem atau tidak nanti menunggu perkembangan," kata Nanang.

Informasi diperoleh ANTARA, bus penumpang dengan nomor polisi N 7647 UR melaju dari arah Bondowoso menuju Situbondo melalui jalur arak-arak Bondowoso, dan sekitar pukul 9.00 WIB, saat di jalan tikungan dan menurun, bus tersebut terjun bebas ke jurang.(antara/jpnn)