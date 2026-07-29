Bus Trans Jateng Magelang - Temanggung 2027, Jekuti 2028

jpnn.com - SEMARANG - Angkutan massal Trans Jateng di koridor Gelang Manggung yang menghubungkan wilayah Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung akan mulai beroperasi pada 2027.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Arif Jatmiko di Semarang, Rabu (29/7), menyampaikan setelah itu untuk wilayah Jekuti (Jepara, Kudus, Pati) akan dioperasikan pada 2028.

Hingga kini, Trans Jateng sudah beroperasi di tujuh koridor dengan armada 115 unit bus. Adapun tujuh koridor tersebut berada di empat wilayah pengembangan (WP), yaitu Kendal, Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Semarang, Purwodadi (Kedungsepur), Solo Raya, Banyumas Raya dan Purworejo-Magelang.

Ia menyatakan komitmen pengembangan koridor ini telah dibangun sejak tahun lalu antara Gubernur Jateng Ahmad Luthfi bersama pemerintah kabupaten/kota terkait.

"Persiapan-persiapan teknis, termasuk sosialisasi awal baik kepada masyarakat maupun perusahaan di sepanjang koridor, sudah mulai berjalan," katanya.

Rencananya, sosialisasi mendalam dijadwalkan berlangsung pada awal 2027. Sosialisasi ini

untuk mematangkan kolaborasi serta pembagian peran antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pengelola Trans Jateng.

Dia menuturkan, untuk menunjang operasional koridor Gelang Manggung, Trans Jateng berencana mengoperasikan 14 armada. Adapun untuk rute perjalanan, saat ini masih dalam proses penyempurnaan.