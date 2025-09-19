Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bus Transjakarta Seret Sepeda Motor Lalu Hantam 4 Ruko di Cakung

Jumat, 19 September 2025 – 13:29 WIB
Bus Transjakarta Seret Sepeda Motor Lalu Hantam 4 Ruko di Cakung - JPNN.COM
Bus Transjakarta menabrak empat rumah toko (ruko) hingga menyebabkan sejumlah orang luka-luka di kawasan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Jumat pagi (19/9/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza).

jpnn.com, CAKUNG - Bus Transjakarta Koridor 11 dengan rute Pulo Gebang-Kampung Melayu mengalami kecelakaan pada Jumat (19/9) pagi di kawasan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur.

Dalam insiden itu, bus sempat menyeret sepeda motor lalu menyerempet mobil hingga menghantam ruko di lokasi.

Seorang warga yang berada di tempat kejadian perkara (TKP), Ipul (35), mengatakan motor yang tertabrak langsung ikut terseret bersama laju bus.

Baca Juga:

"Motornya keseret terus, posisinya tidak jelas karena tidak ada yang benar-benar lihat dari awal. Tetapi saya lihat letaknya sudah di depan pintu masjid," kata Ipul di Pulogebang, Jakarta Timur, Jumat.

Menurut dia, ada dua motor yang menjadi korban dalam peristiwa itu. Beberapa pengendara juga terjatuh dan mengalami luka-luka.

"Ada bapak-bapak dan ibu-ibu lecet-lecet. Sepertinya jatuh dari motor saat keseret," ujar Ipul.

Baca Juga:

Selain menyeret motor, bus tersebut juga menabrak sebuah mobil hingga rusak parah, bahkan sempat mengeluarkan api.

"Saya kira rumah abang saya saja yang bablas kena sampai hancur, ternyata mobilnya juga keseret. Rusak banget itu bagian depan, belakangnya juga," ucap Ipul.

Sebuah bus Transjakarta mengalami kecelakaan dan menabrak pengendara sepeda motor, mobil, dan ruko di Cakung.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kecelakaan Lalu Lintas  Bus Transjakarta  ditabrak bus  Transjakarta 
BERITA KECELAKAAN LALU LINTAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp