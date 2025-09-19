Bus Transjakarta Seret Sepeda Motor Lalu Hantam 4 Ruko di Cakung

jpnn.com, CAKUNG - Bus Transjakarta Koridor 11 dengan rute Pulo Gebang-Kampung Melayu mengalami kecelakaan pada Jumat (19/9) pagi di kawasan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur.

Dalam insiden itu, bus sempat menyeret sepeda motor lalu menyerempet mobil hingga menghantam ruko di lokasi.

Seorang warga yang berada di tempat kejadian perkara (TKP), Ipul (35), mengatakan motor yang tertabrak langsung ikut terseret bersama laju bus.

"Motornya keseret terus, posisinya tidak jelas karena tidak ada yang benar-benar lihat dari awal. Tetapi saya lihat letaknya sudah di depan pintu masjid," kata Ipul di Pulogebang, Jakarta Timur, Jumat.

Menurut dia, ada dua motor yang menjadi korban dalam peristiwa itu. Beberapa pengendara juga terjatuh dan mengalami luka-luka.

"Ada bapak-bapak dan ibu-ibu lecet-lecet. Sepertinya jatuh dari motor saat keseret," ujar Ipul.

Selain menyeret motor, bus tersebut juga menabrak sebuah mobil hingga rusak parah, bahkan sempat mengeluarkan api.

"Saya kira rumah abang saya saja yang bablas kena sampai hancur, ternyata mobilnya juga keseret. Rusak banget itu bagian depan, belakangnya juga," ucap Ipul.