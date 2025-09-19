Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Bus Transjakarta Tabrak Kios di Cakung, 6 Orang Luka-luka

Jumat, 19 September 2025 – 10:50 WIB
Bus TransJakarta menabrak kios dan rumah di Jalan Raya Stasiun Cakung, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, pada Jumat (19/9). Foto: Instagram/infopenggilingan

jpnn.com, JAKARTA - Satu unit bus TransJakarta menabrak kios dan rumah di Jalan Raya Stasiun Cakung, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur.

Peristiwa kecelakaan tersebut dilaporkan terjadi pada Jumat (19/9) pagi.

Dalam video yang beredar di akun Instagram @infopenggilingan, posisi bus tampak melintang di jalan raya.

Sementara itu, dinding kios yang ditabrak terlihat hancur dan barang-barang berserakan.

Menanggapi kejadian tersebut, Kepala Departemen Humas Transjakarta Ayu Wardhani menyampaikan permohonan maaf.

Dia menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi pada pukul 05.30 WIB dan melibatkan bus operator Steady Safe SAF 045.

“Terjadi di rute koridor 11, dekat stasiun Cakung,” ungkap Ayu dalam keterangan resmi.

Akibat kejadian itu, terdapat enam korban luka, yakni empat orang penumpang bus, satu pramudi, dan satu orang warga.

