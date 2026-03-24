Bus Wisatawan Kecelakaan di Lebak, 21 Penumpang Dilarikan ke Rumah Sakit

jpnn.com, LEBAK - Sebanyak 21 dari 36 penumpang bus wisatawan dari Bekasi, Jawa Barat dilarikan ke RSUD Cilograng, Kabupaten Lebak dan Puskesmas Bayah akibat kecelakaan di turunan Cariang menuju pesisir Pantai Sawarna, Kabupaten Lebak, Banten.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Lebak Ipda Aris Setyawan mengatakan kecelakaan bus wisatawan yang mengangkut 36 penumpang dari Bekasi, Jawa Barat menuju objek wisata Pantai Sawarna, Kabupaten Lebak mengalami kecelakaan di turunan Cariang.

Akibat kecelakaan tersebut, Selasa, pukul 07.30 WIB tercatat 21 penumpang dilarikan ke Puskesmas Bayah dan RSUD Cilograng karena mengalami luka-luka.

Dalam kejadian tersebut, kata dia, sejauh ini tidak ada korban jiwa.

Bus wisatawan jenis Hino bernomor polisi B 7885 FAA mengalami kecelakaan diduga sopir mengantuk saat melintasi turunan Cariang, sehingga kehilangan kendali dan masuk ke arah tebing.

"Kami bergerak cepat untuk melarikan penumpang yang mengalami luka-luka dibawa Puskesmas Bayah dan RSUD Cilograng," katanya.

Pihaknya hingga saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut.

Kasus ini masih dalam penanganan dan pendalaman pihak kepolisian.