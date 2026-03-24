Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Bus Wisatawan Kecelakaan Menuju Pantai Sawarna, 21 Penumpang Dilarikan ke RS

Selasa, 24 Maret 2026 – 14:00 WIB
Petugas kepolisian Lebak melarikan penumpang wisatawan yang mengalami kecelakaan ke RSUD Cilograng Kabupaten Lebak, Selasa (24/3/2026). ANTARA/HO-Polres Lebak

jpnn.com, LEBAK - Bus wisatawan dari Bekasi, Jawa Barat, mengalami kecelakaan di turunan Cariang menuju pesisir Pantai Sawarna, Kabupaten Lebak, Banten.

Akibat kejadian itu, sebanyak 21 di antara 36 penumpang bus dilarikan ke RSUD Cilograng, Kabupaten Lebak dan Puskesmas Bayah.

Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lebak Ipda Aris Setyawan mengatakan kecelakaan bus wisatawan yang mengangkut 36 penumpang dari Bekasi, Jawa Barat menuju objek wisata Pantai Sawarna, Kabupaten Lebak mengalami kecelakaan di turunan Cariang.

Akibat kecelakaan tersebut, Selasa, pukul 07.30 WIB tercatat 21 penumpang dilarikan ke Puskesmas Bayah dan RSUD Cilograng karena mengalami luka-luka.

Dalam kejadian tersebut, kata dia, sejauh ini tidak ada korban jiwa.

Bus wisatawan jenis Hino bernomor polisi B 7885 FAA mengalami kecelakaan diduga sopir mengantuk saat melintasi turunan Cariang, sehingga kehilangan kendali hingga masuk ke arah tebing.

"Kami bergerak cepat untuk melarikan penumpang yang mengalami luka-luka dibawa Puskesmas Bayah dan RSUD Cilograng," katanya, Selasa.

Pihaknya hingga saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pantai Sawarna  kecelakaan  Sawarna  Wisatawan 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp