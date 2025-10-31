Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Busquets & Alba Pensiun, Messi Menyampaikan Respons Penuh Emosi

Jumat, 31 Oktober 2025 – 09:35 WIB
Busquets & Alba Pensiun, Messi Menyampaikan Respons Penuh Emosi - JPNN.COM
Lionel Messi. ANTARA/AFP/Chris ARJOON

jpnn.com - JAKARTA - Megabintang sepak bola asal Argentina, Lionel Messi, sedih karena ditinggal pensiun Sergio Busquets dan Jordi Alba.

Messi pun menyampaikan respons penuh emosi terhadap keputusan pensiun dua sahabatnya tersebut.

Busquets lebih dahulu mengumumkan pensiun pada 26 September setelah musim reguler MLS 2025 berakhir.

Baca Juga:

Alba menyusul pada 7 Oktober dengan memilih pensiun di akhir musim.

Adapun musim 2025/2026 akan menjadi musim terakhir Messi, Alba, dan Busquets, bermain bersama di Inter Miami.

"Jujur saja, ini berat. Pertama, karena saya menyadari bahwa saya mengabdikan seluruh karier profesional untuk sepak bola, orang-orang di sekitarmu mulai pergi, dan Anda menyadari bahwa saat sendiri juga akan tiba kapan saja," kata Messi dalam wawancara dengan Fabrizio Romano pada Kamis. 

Baca Juga:

Messi menganggap kehilangan Busquets dan Alba adalah kehilangan teman, baik di dalam maupun di luar lapangan. "Kedua, karena kami selalu harmonis di dalam dan di luar lapangan, dan kami berbagi begitu banyak hal bahkan dengan keluarga kami." 

"Ini juga momen yang sulit bagi mereka karena meninggalkan sesuatu yang Anda cintai tak pernah mudah," ujar Messi.

Sergio Busquets dan Jordi Alba pensiun, Messi sedih dan sampaikan respons penuh emosi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Messi  Sergio Busquets  Jordi Alba  inter miami 
BERITA MESSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp