Busworld Southeast Asia 2026 Tampilkan Ekosistem Transportasi Terlengkap di ASEAN

Kamis, 16 April 2026 – 05:55 WIB

jpnn.com, JAKARTA - JIExpo Kemayoran, Jakarta, bersiap menjadi panggung utama industri transportasi kawasan, lewat ajang Busworld Southeast Asia 2026 pada 20–22 Mei mendatang.

Acara tak berdiri sendiri—ia akan hadir bersamaan dengan INAPA 2026 serta EV & Charging Indonesia 2026.

Kombinasi tiga pameran besar tersebut diyakini mampu menghadirkan gambaran utuh perkembangan industri, dari kendaraan komersial hingga teknologi elektrifikasi dan aftermarket.

Direktur GEM Indonesia, Baki Lee, menegaskan bahwa Indonesia kini menjadi tuan rumah salah satu gelaran Busworld terbesar di kawasan.

Dia menyebut ajang tersebut telah lama menjadi barometer industri bus global.

Lebih dari 1.500 peserta ditargetkan ambil bagian, dengan potensi kehadiran lebih dari 60.000 pengunjung profesional dari 40 negara.

Deretan karoseri nasional seperti Adiputro, Laksana, New Armada, hingga Tentrem dipastikan meramaikan pameran, bersama pendatang baru seperti Piala Mas.

Dari sisi global, produsen seperti Golden Dragon turut menunjukkan keseriusan pasar Indonesia di mata dunia.