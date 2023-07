Butik Sun & Sand Sports Hadir di PIM 3, Usung Konsep Menarik

jpnn.com, JAKARTA - Navya Retail Indonesia menghadirkan butik Sun & Sand Sports (SSS) untuk kali pertama di tanah air.



Butik Sun & Sand Sports (SSS) itu kini telah buka di Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan.



Didirikan pada 1979 di Dubai, UEA, Sun & Sand Sports dikenal karena memperjuangkan Sports and Active Lifestyle yang kuat di seluruh Timur Tengah, dengan portofolio yang solid.



Saat ini, SSS merupakan surga olahraga bagi pelanggan di Timur Tengah dan menawarkan pengalaman berbelanja yang mulus dan unggul bagi pelanggannya.



Sebagai salah satu ritel olahraga terbesar di Timur Tengah, SSS menghadirkan konsep baru di dunia olahraga yang menggabungkan teknologi ritel digital terkini dengan berbagai pilihan produk sports and lifestyle.

Semuanya membawa pesan penting bahwa olahraga adalah tentang bersenang-senang, bukan hanya tentang menang.



"Konsep taman bermain olahraga yang menjadi konsep utama butik SSS menawarkan berbagai barang olahraga berkualitas tinggi dari beberapa merek terkemuka dunia," ujar Country General Manager Navya Retail Indonesia, Christine Octavia dalam keterangannya, dikutip Jumat (7/7).



Beberapa merek yang dihadirkan di butik SSS, di antaranya Adidas, Asics, Converse, Crocs, Crep Protect, Fjallraven Kanken, Hydro Flask, Keen, New Balance, Nike, On Running, PUMA, The North Face, Timberland, dan Vans.



Selain pakaian olahraga, SSS juga menawarkan berbagai pilihan peralatan atletik untuk yoga, latihan beban, hingga gym.



Selain itu, SSS juga memberikan kesempatan bagi calon pembeli untuk menguji kualitas produk yang ada di butik.



Mereka menyediakan beberapa fasilitas area menarik yang tersebar di seluruh toko.



Dalam rangka merayakan pembukaan butik pertama di Jakarta, SSS menggandeng Popomangun, seniman ternama asal Indonesia.



Popomangun memberikan sentuhan seninya dalam butik pertama SSS di Indonesia dengan karya yang berjudul 'Jaya Raga Mirangga Bhineka Tunggal Ika'.



Adapun karya itu terinspirasi dari judul lagu band asal Jakarta, Ramayana Soul.



Konsep karya seni oleh Popomangun tersebut mencoba menggambarkan bahwa hakikatnya jika ingin sehat secara jasmani, maka rohaninya harus lebih dahulu sehat.



Konsep ini kemudian ditafsirkan oleh Popomangun ke dalam siluet garis tegas dari setiap ruang lapang yang terbatas di tengah hiruk pikuk dan menumpuknya gedung tinggi di Ibu Kota.



"Karya seni oleh Popomangun akan ditampilkan pada area fitting room dan beberapa spot lainnya di dalam butik SSS di PIM 3 yang menambah nilai estetik juga memberi kesan menarik dan fresh bagi seluruh pengunjung," tutur Christine Octavia.



Sementara itu, Fabiandi Head of Maketing Communications & Retail Brand Manager Navya Retail Indonesia mengatakan, di SSS juga terdapat Digital LED Lift and Learn, yang dilengkapi dengan sensor dan teknologi modern.



Hal itu bisa memberikan pengalaman menarik bagi setiap customer untuk mempelajari lebih dalam tentang keunggulan setiap produk yang ada.



Ada pula Area attract zone sebagai tempat kurasi produk-produk terbaik di butik SSS.



Kemudian, SSS juga menyediakan foot scanner untuk mempermudah customer memilih size dan model sepatu yang cocok pada saat berbelanja.



Di samping itu, dalam rangka pembukaan butiknya, SSS juga menyediakan berbagai aktivitas menarik yang bisa dicoba di area Main Atrium PIM 2 dan area Skybridge.



SSS menghadirkan instalasi SSS City Run React Games, Climb and Slide Games, dan SSS Brand Box.



Para pengunjung bisa mencoba semua games untuk mendapatkan hadiah seru dari SSS. Semua games tersebut sudah berlangsung dari 3-9 Juli 2023. (mcr7/jpnn)