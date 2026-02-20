Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Butuh Biaya Berobat TBC, Pria Mengamuk dan Curi HP di Buahbatu

Jumat, 20 Februari 2026 – 13:33 WIB
Butuh Biaya Berobat TBC, Pria Mengamuk dan Curi HP di Buahbatu - JPNN.COM
Ilustrasi pelaku pencurian. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Seorang pria berinisial AS (43 tahun) nekat melakukan perusakan dan pencurian handphone di sebuah warung di Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung.

Aksi AS diduga dipicu oleh desakan biaya berobat penyakit TBC yang dideritanya.

Kejadian bermula ketika AS mengamuk di sebuah warung milik wanita berinisial NN (49).

Baca Juga:

Pelaku juga melakukan perusakan di warung itu hingga barang jualan berantakan. Handphone milik korban dilaporkan hilang dalam kejadian tersebut.

Kapolsek Buahbatu Kompol Rezky Kurniawan mengatakan, barang-barang yang dirusak dan diambil oleh AS di antaranya satu buah tas, satu unit meja kaca, piring, gelas, dan beberapa unit handphone milik korban.

Adapun AS berdalih memiliki gangguan jiwa, tetapi hasil pemeriksaan berkata lain.

Baca Juga:

"Berdasarkan keterangan keluarga dan saksi, terduga pelaku diketahui memiliki riwayat penyakit TBC dan diduga membutuhkan dana untuk berobat," kata Rezky saat dikonfirmasi, Jumat (20/2/2026).

Warga yang geram mencoba mengamankan AS. Sekitar pukul 15.50 WIB, kepolisian datang untuk menangkap terduga pelaku itu.

Pria berusia 43 tahun mengamuk dan merusak warung di Buahbatu, Bandung. Diduga butuh biaya berobat TBC, pelaku ditangkap polisi di atap rumah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pencurian  pencurian hp  Bandung  Jawa Barat 
BERITA PENCURIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp