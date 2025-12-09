Butuh Duit Rp 50 Trilun untuk Pemulihan Bencana di Sumatera

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah mendapatkan informasi dibutuhkan duit lebih dari Rp 50 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Pulau Sumatra.

AHY mengaku, berdasarkan hitung-hitungan dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo kalkulasi awal adalah lebih dari Rp 50 triliun. Tetapi semua masih bisa berkembang terkait anggaran yang dibutuhkan.

“Kalkulasi awalnya membutuhkan anggaran Rp 50 sekian triliun. Kalkulasi awal ya, ini tentu tidak bisa saya katakan definitif karena masih terus berkembang," kata AHY dalam doorstop pasca agenda Balairung Dialogue 2025 di Jakarta, Selasa (9/12).

Ketua Umum Partai Demokrat ini juga sudah meminta agar kebutuhan anggaran terus diperbaharui untuk kebutuhan penyelesaian fase tanggap darurat bencana yang diperpanjang. Termasuk tahapan percepatan rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana.

Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, lanjutnya, jajaran kementerian terkait diminta untuk menghitung anggaran yang dibutuhkan, mempersiapkan penanganan bencana dengan baik, khususnya ketika eksekusi di lapangan.

“Tidak boleh ada hal-hal yang tidak dilakukan secara cepat, tapi juga tidak boleh gegabah, karena membangun kembali juga bukan berarti yang penting cepat, tapi juga harus kualitasnya bagus, karena jangan sampai kemudian juga tetap rentan terhadap bencana itu,” katanya.

Secara keseluruhan, infrastruktur terdampak bencana di ketiga Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar ada di 52 kabupaten. Mulai dari kerusakan1,2 ribu fasilitas umum, 199 fasilitas kesehatan, 534 fasilitas pendidikan, 420 rumah ibadah, 234 gedung/kantor, 435 jembatan, 259 akses terdampak, 163 akses terputus, 101 jalan terputus, dan 62 jembatan terputus.(antara/jpnn)



