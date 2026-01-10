Close Banner Apps JPNN.com
Butuh Kepastian Dari Wardatina Mawa, Inara Rusli: Supaya Semua Lebih Jelas

Sabtu, 10 Januari 2026 – 07:21 WIB
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (selebgram) Inara Rusli telah menikah secara siri dengan Insanul Fahmi.

Akan tetapi, Inara Rusli tak menampik adanya keinginan untuk bisa menjadi istri sah secara agama dan hukum.

Meski begitu, dia masih harus menyelesaikan berbagai persoalan, terutama terkait dugaan kasus perzinahan dan perselingkuhan yang melibatkannya, serta Insanul Fahmi yang masih bergulir di ranah hukum.

"Saya rasa itu (jadi istri sah) adalah harapan semua istri ya. Harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuma, kan, kami di sini harus melihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu nih, terutama di ranah hukum ini," ujar Inara Rusli di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (8/1).

Namun saat ini, dia mengaku fokus utamanya adalah menyelesaikan persoalan yang tengah bergulir terlebih dahulu.

"Balik lagi ke jawaban saya sebelumnya, kalau kami mau menyelesaikan satu persatu dulu masalah yang bergulir ini," kata Inara Rusli.

Terlepas dari itu, dia menilai, kepastian hubungannya dengan Insanul Fahmi bergantung pada sikap dan putusan dari Wardatina Mawa selaku istri pertama.

Jawaban dari Mawa, sapaannya, dinilai sangat penting untuk menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya.

