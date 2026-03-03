Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Butuh Uang Buat Beli Baju Lebaran, Pria di Grogol Petamburan Nekat Jambret Lansia

Selasa, 03 Maret 2026 – 17:00 WIB
Tangkapan layar - Aksi penjambretan terhadap seorang wanita lansia di wilayah Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (2/3/2026). ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Polsek Grogol Petamburan meringkus seorang pria berinisial BAS, 28, terduga pelaku penjambretan dengan modus unik di kawasan Jelambar Baru, Jakarta Barat.

Pelaku sempat mencoba mengelabui warga dengan berpura-pura menolong korbannya, seorang wanita lansia berinisial LSJ, yang pingsan akibat aksinya sendiri.

Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Alexander Tengbunan menjelaskan bahwa aksi tersebut terjadi pada Senin (2/3) tepatnya di Komplek Pakuwon depan Gereja GKI Jelambar Baru.

"Pelaku berinisial BAS (28) warga Teluk Gong, Jakarta Utara. Jadi dia pura-pura menolong setelah berusaha menjambret barang milik korban. Dia panik korbannya pingsan," ujar Alex saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Dalam rekaman kamera pengawas (CCTV), pelaku berjaket ojek online itu tiba-tiba berhenti di samping korban yang tengah berjalan.

Pelaku lantas berusaha merampas tas korban, tetapi wanita lansia berinisial LSJ bersikeras untuk mempertahankan barang miliknya.

Pelaku yang tak mau kalah pun terus menarik tas korban sambil melajukan sepeda motornya. Kendati tas korban tak berhasil dirampas, korban tersungkur keras hingga tak sadarkan diri.

Alex mengatakan, melihat korban terjatuh dan tak sadarkan diri, pelaku diduga panik dan kembali lagi ke lokasi kejadian.

TAGS   pelaku penjambretan  Jelambar  Modus Pura-pura Menolong  aksi penjambretan  penjambretan 
