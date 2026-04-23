Buya Mahyeldi Minta Wali Nagari Lindungi Generasi Muda dari Pergaulan Bebas dan Narkoba

jpnn.com - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mendorong pemerintah nagari dan desa di provinsi itu segera melahirkan peraturan nagari (Pernag) atau peraturan desa (Perdes) yang spesifik untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba, pergaulan bebas, dan perilaku menyimpang lainnya.

Hal itu disampaikan Buya Mahyeldi seusai menghadiri pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa di Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garinggiang, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (22/4/2026).

"Kami harapkan wali nagari (dan kepala desa) bisa membuat aturan untuk memberikan perlindungan kepada generasi muda kita, sekaligus mengendalikan hal-hal kurang positif di sekitar kita seperti peredaran narkoba, pergaulan bebas, hingga hiburan musik yang tidak terkendali dan tidak sesuai budaya kita," kata Mahyeldi.

Dia menyebut penguatan regulasi di tingkat nagari tersebut sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang menekankan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Terlebih lagi, beberapa waktu lalu provinsi tersebut dihebohkan dengan perilaku kenakalan remaja akibat pergaulan bebas serta peredaran narkoba yang tentunya merusak citra Ranah Minang.

Oleh sebab itu, diperlukan regulasi di tingkat nagari dan desa untuk melindungi generasi muda Sumbar dari perilaku kenakalan remaja dan peredaran narkoba serta perilaku lainnya yang tidak diinginkan.

Menurut dia, regulasi perlindungan untuk remaja tersebut telah dijalankan oleh sejumlah nagari di Sumbar, namun gerakkan tersebut harus dilakukan secara masif agar upaya yang dilakukan bisa berjalan maksimal.

"Kami dari Pemerintah Provinsi Sumbar juga membuat surat edaran kepada bupati dan wali kota dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut," katanya.