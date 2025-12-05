Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Buyback Bank Mandiri Dinilai Bisa Menjaga Kepercayaan Pasar

Jumat, 05 Desember 2025 – 19:22 WIB
Bank Mandiri. Foto: Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang, Heri Prabowo, menilai langkah buyback Bank Mandiri tergolong konservatif dan lebih menekankan pada aspek psikologis ketimbang fundamental.

Langkah  pembelian kembali saham senilai Rp1,17 triliun tersebut dinilai memiliki tujuan utama menjaga kepercayaan pasar di tengah volatilitas harga saham perbankan.

"Tujuan utama buyback bukan semata memperbaiki kinerja keuangan, tetapi memberi sinyal ke pasar bahwa manajemen berkomitmen menjaga stabilitas harga saham dan keyakinan investor,” ujarnya.

Menurut Heri, aksi buyback umumnya dilakukan perusahaan ketika merasa valuasi sahamnya berada di bawah nilai intrinsik.

Dengan menggunakan kas internal, manajemen ingin menunjukkan kepercayaan bahwa saham Bank Mandiri masih undervalued dan prospek bisnis ke depan tetap solid.

“Ini juga bagian dari strategi untuk menyeimbangkan kondisi pasar dan menunjukkan kepercayaan diri manajemen terhadap fundamental perusahaan,” jelasnya.

Heri menambahkan aksi buyback berpotensi meningkatkan laba per saham (earning per share/EPS) melalui pengurangan jumlah saham beredar.

“Buyback bisa memperbaiki rasio keuangan, terutama EPS, sehingga valuasi saham menjadi lebih menarik di mata investor,” kata Heri.

Aksi tersebut dipandang sebagai sinyal positif bagi investor bahwa Bank Mandiri tetap menjadi pilihan investasi yang menarik.

