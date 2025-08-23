Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Syariah

BVIS Berganti Nama Jadi Bank Syariah Nasional, Ini Susunan Direksi Barunya

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 20:20 WIB
BVIS Berganti Nama Jadi Bank Syariah Nasional, Ini Susunan Direksi Barunya
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Victoria Syariah (BVIS) menyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN). Foto dok BSN

jpnn.com, JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Victoria Syariah (BVIS) menyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN).

Dalam RUPSLB tersebut sekaligus menyetujui susunan direksi baru untuk memperkuat arah transformasi perseroan.

Adapun, RUPSLB ini merupakan rangkaian dari proses spin off Unit Usaha Syariah (UUS) BTN atau BTN Syariah menjadi bank umum syariah (BUS) dengan menggunakan BVIS sebagai perusahaan cangkang.

Dengan perubahan nama ini, maka BTN Syariah setelah menjadi BUS juga berubah nama menjadi Bank Syariah Nasional.

Corporate Secretary Bank Syariah Nasional Dody Agoeng mengatakan berdasarkan hasil RUPSLB yang telah sukses digelar, telah disepakati jajaran pengurus baru yang menjadi nahkoda transformasi BSN ke depan.

Dengan identitas serta direksi barunya, BSN siap melangkah lebih jauh dan bergabung bersama BTN Syariah yang direncanakan akan melakukan spin-off pada tahun ini.

“Nama dan pengurus baru ini adalah identitas. Langkah ini akan meneguhkan jati diri baru BSN sebagai bank syariah yang lebih kokoh, lebih inklusif, dan lebih visioner serta menjadi lembaga keuangan syariah yang dipercaya masyarakat luas,” tutur Dody, Sabtu (23/8).

Ke depannya, BSN ditargetkan menjadi bank syariah dengan pondasi finansial dan moral yang kokoh, serta mampu menghadirkan layanan digital modern berprinsip syariah.

