Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

BWF Bongkar Format Lama, Ini Wajah Baru Bulu Tangkis Dunia

Selasa, 10 Februari 2026 – 17:02 WIB
BWF Bongkar Format Lama, Ini Wajah Baru Bulu Tangkis Dunia - JPNN.COM
Kemenpora menargetkan dua emas pada cabor bulu tangkis di SEA Games 2025. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Badminton World Federation (BWF) resmi menetapkan peta jalan baru untuk masa depan olahraga bulu tangkis.

Bersama mitra siar dan komersialnya, Infront, BWF mengumumkan serangkaian kebijakan strategis yang dirancang untuk membawa bulu tangkis ke level global yang lebih kompetitif dan bernilai tinggi.

Langkah ini sekaligus menandai berlanjutnya kemitraan jangka panjang BWF dan Infront hingga 2034.

Baca Juga:

Kolaborasi tersebut menjadi fondasi utama bagi perubahan menyeluruh, mulai dari format kompetisi, sistem kalender, kualitas produksi siaran, hingga pengalaman yang dirasakan atlet dan penggemar di seluruh dunia.

Salah satu perubahan paling mencolok akan mulai terasa pada 2027.

BWF berencana melipatgandakan jumlah pertandingan yang diproduksi untuk siaran televisi.

Baca Juga:

Dari sebelumnya 1.410 laga per musim, jumlah tersebut melonjak menjadi sekitar 3.000 pertandingan di seluruh rangkaian turnamen resmi BWF.

Targetnya jelas, memperluas jangkauan bulu tangkis ke pasar-pasar baru dan memperkuat posisinya sebagai olahraga global.

BWF merombak besar-besaran dunia bulu tangkis. Dari format turnamen, hadiah, hingga siaran TV bakal berubah total mulai 2027.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BWF  bulu tangkis  BWF World Tour  Badminton 
BERITA BWF LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp