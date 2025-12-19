Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

BWF World Tour Finals 2025: Intanon ke Semifinal, Putri KW Menang

Jumat, 19 Desember 2025 – 09:37 WIB
Tunggal putri Thailand Ratchanok Intanon. Foto: Jade Gao/AFP

jpnn.com - HANGZHOU – Tunggal putri senior Thailand Ratchanok Intanon membuat kejutan di penyisihan Grup B BWF World Tour Finals 2025.

Mengayun raket di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium Court 1 pada Jumat (19/12) pagi WIB, Intanon yang kini berusia 30 tahun itu mengalahkan salah satu pemain favorit tuan rumah Han Yue.

Intanon mengalahkan Han Yue 21-17, 21-10.

Seusai pertandingan terlihat Intanon bak tak percaya bisa memenangi pertandingan penentuan Top 2 Grup B itu.

Pada matchday 1, Intanon kalah dari adik kelasnya, Pornpawee Chochuwong.

Di matchday 2, Intanon kalah lagi, kali ini dari Wang Zhi Yi, tetapi di match lain, Han Yue yang sebelumnya kalah dari Wang Zhi Yi, hanya menang WO lantaran Chochuwong mundur karena cedera.

Perhitungan laga melawan Chochuwong pun dihapus. Jadi, pertemuan Intanon vs Han Yue pun menjadi penentu pemilik status runner up grup.

Intanon pun berhak mendampingi Wang Zhi Yi sebagai Top 2 dari Grup B.

Saat ini sedang berlangsung penentuan juara Grup A Tunggal Putri BWF World Tour Finals 2025.

