Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

BWF World Tour Finals 2025: Jafar/Felisha Tak Gentar Hadapi 8 Terbaik

Selasa, 16 Desember 2025 – 16:00 WIB
BWF World Tour Finals 2025: Jafar/Felisha Tak Gentar Hadapi 8 Terbaik - JPNN.COM
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu menjadi salah satu wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025. Foto: PBSI/Badmintonphoto/Yang Shaochen

jpnn.com - Pasangan ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu sangat antusias menyambut keikutsertaan mereka di ajang BWF World Tour Finals 2025.

Ini menjadi pengalaman istimewa bagi Jafar/Felisha karena merupakan debutnya tampil di turnamen penutup musim tersebut.

Debut Jafar/Felisha di BWF WTF 2025

Felisha mengaku senang bisa langsung merasakan atmosfer World Tour Finals.

Baca Juga:

Dia menilai tampil di turnamen yang hanya diikuti delapan pasangan terbaik dunia tersebut sebagai kesempatan berharga.

"Perasaannya pasti senang karena ini tahun pertama saya bermain di level atas dan bisa langsung tampil di World Tour Finals."

"Banyak hal baru yang kami rasakan di sini, bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga rangkaian acara seperti gala dinner," ucap pemain berusia 20 tahun itu.

Baca Juga:

Felisha menegaskan bahwa seluruh pasangan yang tampil di World Tour Finals merupakan pemain papan atas, sehingga tidak ada lawan yang bisa dianggap mudah.

"Delapan terbaik pasti kualitasnya tinggi semua. Mau di grup mana pun, kami akan bertemu lawan-lawan kuat."

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu sangat antusias menyambut keikutsertaan mereka di ajang BWF World Tour Finals 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jafar Felisha  BWF World Tour Finals 2025  Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu  Jafar Hidayatullah  Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu  BWF World Tour Finals 
BERITA JAFAR FELISHA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp