BWF World Tour Finals 2025: Jafar/Felisha Tak Gentar Hadapi 8 Terbaik

jpnn.com - Pasangan ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu sangat antusias menyambut keikutsertaan mereka di ajang BWF World Tour Finals 2025.

Ini menjadi pengalaman istimewa bagi Jafar/Felisha karena merupakan debutnya tampil di turnamen penutup musim tersebut.

Debut Jafar/Felisha di BWF WTF 2025

Felisha mengaku senang bisa langsung merasakan atmosfer World Tour Finals.

Dia menilai tampil di turnamen yang hanya diikuti delapan pasangan terbaik dunia tersebut sebagai kesempatan berharga.

"Perasaannya pasti senang karena ini tahun pertama saya bermain di level atas dan bisa langsung tampil di World Tour Finals."

"Banyak hal baru yang kami rasakan di sini, bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga rangkaian acara seperti gala dinner," ucap pemain berusia 20 tahun itu.

Felisha menegaskan bahwa seluruh pasangan yang tampil di World Tour Finals merupakan pemain papan atas, sehingga tidak ada lawan yang bisa dianggap mudah.

"Delapan terbaik pasti kualitasnya tinggi semua. Mau di grup mana pun, kami akan bertemu lawan-lawan kuat."