JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

BWF World Tour Finals 2025: Siapa ke Semifinal Nomor Ganda? Cek Klasemen

Jumat, 19 Desember 2025 – 07:51 WIB
BWF World Tour Finals 2025: Siapa ke Semifinal Nomor Ganda? Cek Klasemen - JPNN.COM
Ganda campuran Prancis Thom Gicquel/Delphine Delrue. Foto: Jade Gao/AFP

jpnn.com - HANGZHOU - Ganda campuran Prancis Thom Gicquel/Delphine Delrue menjaga peluang lulus ke semifinal BWF World Tour Finals 2025 di Hangzhou, China.

Itu setelah Thom/Delphine menundukkan ganda Thailand Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran 14-21 21-14 21-18 pada matchday 2 Grup A kemarin.

Pada MD1, Thom/Delphine kalah dari Feng Yang Zhe/Huang Dong Ping.

Kemenangan dari Dechapol/Supissara membuat Thom/Delphine punya kans besar menembus 4 Besar BWTF 2025.

 

Klasemen Sementara Penyisihan Grup Nomor Ganda BWTF 2025
Ganda Putra
BWF World Tour Finals 2025: Siapa ke Semifinal Nomor Ganda? Cek KlasemenGanda Putri
BWF World Tour Finals 2025: Siapa ke Semifinal Nomor Ganda? Cek KlasemenGanda Campuran
BWF World Tour Finals 2025: Siapa ke Semifinal Nomor Ganda? Cek Klasemenflashscore

Lihat klasemen penyisihan grup nomor ganda BWF World Tour Finals 2025. Persaingan masih sengit.

