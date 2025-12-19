BWF World Tour Finals 2025: Siapa ke Semifinal Nomor Ganda? Cek Klasemen
Jumat, 19 Desember 2025 – 07:51 WIB
jpnn.com - HANGZHOU - Ganda campuran Prancis Thom Gicquel/Delphine Delrue menjaga peluang lulus ke semifinal BWF World Tour Finals 2025 di Hangzhou, China.
Itu setelah Thom/Delphine menundukkan ganda Thailand Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran 14-21 21-14 21-18 pada matchday 2 Grup A kemarin.
Pada MD1, Thom/Delphine kalah dari Feng Yang Zhe/Huang Dong Ping.
Kemenangan dari Dechapol/Supissara membuat Thom/Delphine punya kans besar menembus 4 Besar BWTF 2025.
Klasemen Sementara Penyisihan Grup Nomor Ganda BWTF 2025
Ganda Putra
Ganda Putri
Ganda Campuran
flashscore