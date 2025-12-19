Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

BWF World Tour Finals 2025: Yuki/Mayu Tembus Semifinal

Jumat, 19 Desember 2025 – 15:13 WIB
BWF World Tour Finals 2025: Yuki/Mayu Tembus Semifinal - JPNN.COM
Yuki Fukushima (kiri) dan Mayu Matsumoto. Foto: Jade Gao/AFP

jpnn.com - HANGZHOU - Ganda putri Jepang Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto menembus semifinal BWF World Tour Finals 2025 secara dramatis, Jumat (19/12).

Pada matchday 3 atau yang terakhir penyisihan grup, Yuki/Mayu yang wajib menang agar unggul perhitungan gim dari Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian (China), memulai pertarungan melawan Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia) dengan kuat, menang 21-15.

Namun, Pearly/Thinaah yang merupakan unggulan pertama ajang kali ini, bangkit di gim kedua menang 21-16.

Baca Juga:

Pertarungan Yuki/Mayu vs Pearly/Thinaah di gim ketiga pun berlangsung ketat dan menegangkan.

Pasangan Jepang akhirnya menang 21-19, dan membuat kemenangan Jia/Zhang 21-11 21-8 atas Rin Iwanaga/Kie Nakanishi menjadi sia-sia.

Yuki/Mayu yang kalah dari Jia/Zhang di matchday 2 berhak ke semifinal berdasarkan selisih gim.

Baca Juga:

Thinaah Muralitharan mengakui Yuki/Mayu berhasil tampil lebih menekan di gim ketiga.

"Mereka lebih menekan di saat yang tepat," ujar Thinaah.

Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto menembus semifinal BWF World Tour Finals 2025 secara dramatis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BWF World Tour Finals 2025  Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto  Pearly Tan/Thinaah Muralitharan  BWTF 2025 
BERITA BWF WORLD TOUR FINALS 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp