BWF World Tour Finals 2025: Yuki/Mayu Tembus Semifinal

Jumat, 19 Desember 2025 – 15:13 WIB

jpnn.com - HANGZHOU - Ganda putri Jepang Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto menembus semifinal BWF World Tour Finals 2025 secara dramatis, Jumat (19/12).

Pada matchday 3 atau yang terakhir penyisihan grup, Yuki/Mayu yang wajib menang agar unggul perhitungan gim dari Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian (China), memulai pertarungan melawan Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia) dengan kuat, menang 21-15.

Namun, Pearly/Thinaah yang merupakan unggulan pertama ajang kali ini, bangkit di gim kedua menang 21-16.

Pertarungan Yuki/Mayu vs Pearly/Thinaah di gim ketiga pun berlangsung ketat dan menegangkan.

Pasangan Jepang akhirnya menang 21-19, dan membuat kemenangan Jia/Zhang 21-11 21-8 atas Rin Iwanaga/Kie Nakanishi menjadi sia-sia.

Yuki/Mayu yang kalah dari Jia/Zhang di matchday 2 berhak ke semifinal berdasarkan selisih gim.

Thinaah Muralitharan mengakui Yuki/Mayu berhasil tampil lebih menekan di gim ketiga.

"Mereka lebih menekan di saat yang tepat," ujar Thinaah.