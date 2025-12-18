Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

BWTF 2025: Putri KW Lumayan, 3 Set Sama An Se Young dan Akane Yamaguchi

Kamis, 18 Desember 2025 – 10:10 WIB
BWTF 2025: Putri KW Lumayan, 3 Set Sama An Se Young dan Akane Yamaguchi - JPNN.COM
Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - HANGZHOU – Putri Kusuma Wardani gagal menembus semifinal BWF World Tour Finals 2025.

Itu setelah Putri menelan kekalahan kedua pada penyisihan Grup A BWTF 2025.

Mengayun raket di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium Court 1, Kamis (18/12) pagi WIB, Putri KW kalah dari ranking tiga dunia Akane Yamaguchi (Jepang).

Baca Juga:

Putri KW kalah 24-22, 19-21, 13-21.

Klasemen Penyisihan Grup Tunggal Putri BWTF 2025 (hingga Kamis 18/12 10.00 WIB)
BWTF 2025: Putri KW Lumayan, 3 Set Sama An Se Young dan Akane Yamaguchiflashscore

Pada hari pertama BWTF 2025 kemarin, Putri KW juga gagal menang, menyerah di tangan peringkat satu dunia An Se Young (Korea) 16-21, 21-8, 8-21.

Baca Juga:

Kini Putri tinggal menyisakan satu pertandingan lagi di grup, yakni meladeni Tomoka Miyazaki (Jepang).

Apa pun hasil laga melawan Tomoka, Putri belum bisa melangkah ke semifinal. (bwf/jpnn)

Lihat klasemen sementara tunggal putri BWF World Tour Finals 2025 setelah Putri KW meladeni Akane Yamaguchi.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BWF World Tour Finals 2025  BWTF 2025  Putri KW  Putri Kusuma Wardani  An Se Young  Akane Yamaguchi 
BERITA BWF WORLD TOUR FINALS 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp