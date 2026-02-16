BYD Akan Meluncurkan Song Ultra EV, SUV Listrik yang Punya Jarak Tempuh 710 Km

jpnn.com - BYD diam-diam tengah mempersiapkan mobil listrik terbaru, Song Ultra EV untuk segera dikenalkan kepada publik di Tiongkok.

Konon, mobil listrik yang bermain di kelas SUV itu akan dijual mulai dari 180.000 yuan (26.050 USD) atau sekitar Rp 438 juta.

Dilaporkan Carnewschina pada Senin waktu setempat, mobil ini akan memiliki jangkauan CLTC hingga 710 km dan satu motor listrik dengan daya 270 kW (362 hp).

Berbagai sumber Tiongkok sebelumnya menyebutkan Song Ultra EV akan memasuki pasar Tiongkok dengan kisaran harga 220.000 – 260.000 yuan (31.840 USD – 37.630 USD) sekitar Rp535 juta hingga Rp633 juta.

Namun, salah satu media Tiongkok melaporkan bahwa SUV ini akan dibanderol sekitar Rp 438 juta.

Koreksi harga yang signifikan ini bertepatan dengan pernyataan terbaru dari Manajer Umum BYD Dynasty series bahwa Song Ultra EV memiliki target penjualan bulanan lebih dari 20.000 unit.

Diketahui, Song Ultra EV adalah mobil terbesar dalam jajaran Song yang dilengkapi dengan sistem bantuan mengemudi "God's Eye" B (DiPilot 300) dari BYD.

BYD Song Ultra EV memiliki dimensi 4850/1910/1670 mm dengan jarak sumbu roda 2.840 mm.