Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

BYD Akhirnya Menjual Yangwang U8L, SUV yang Bisa Mengapung di Air

Rabu, 17 September 2025 – 11:08 WIB
BYD Akhirnya Menjual Yangwang U8L, SUV yang Bisa Mengapung di Air - JPNN.COM
BYD Yangwang U8L. Foto: byd

jpnn.com - BYD akhirnya membuka penjualan sport utility vehicle (SU) mewah Yangwang U8L yang diklaim membawa beberapa keunggulan berbeda dari para pesaingnya.

SUV premium Yangwang U8L dijual dengan banderol seharga 1,28 juta yuan atau Rp 2,9 miliar.

Yangwang U8L memiliki keunggulan utama yakni mode "mengambang darurat", yang memungkinkannya mengapung sementara di air dangkal.

Baca Juga:

Yangwang U8L juga memiliki fitur unggulan lainnya yakni berputar 360 derajat di tempat berkat motor roda individualnya.

Kemampuan itu berkat sistem kontrol bodi DiSis-P BYD, sebuah suspensi cerdas yang secara aktif mengelola dinamika kendaraan untuk pengendaraan yang lebih mulus.

Selanjutnya yang menjadi menarik, mobil memiliki fungsi "stabilitas ban bocor”.

Baca Juga:

Pameran teknologi berlanjut di dalam kabin dengan sistem pengemudi pintar terbaru BYD.

SUV yang dibangun di atas platform e4 (Yisifang) itu hadir dengan sistem “God’s Eye A” versi terbaru, yang didukung oleh solusi bantuan pengemudi DiPilot 600.

BYD akhirnya membuka penjualan sport utility vehicle (SU) mewah Yangwang U8L yang diklaim membawa beberapa keunggulan berbeda dari para pesaingnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BYD  Yangwang U8L  Spesifikasi Yangwang U8L  SUV premium 
BERITA BYD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp