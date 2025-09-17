BYD Akhirnya Menjual Yangwang U8L, SUV yang Bisa Mengapung di Air

Rabu, 17 September 2025 – 11:08 WIB

jpnn.com - BYD akhirnya membuka penjualan sport utility vehicle (SU) mewah Yangwang U8L yang diklaim membawa beberapa keunggulan berbeda dari para pesaingnya.

SUV premium Yangwang U8L dijual dengan banderol seharga 1,28 juta yuan atau Rp 2,9 miliar.

Yangwang U8L memiliki keunggulan utama yakni mode "mengambang darurat", yang memungkinkannya mengapung sementara di air dangkal.

Yangwang U8L juga memiliki fitur unggulan lainnya yakni berputar 360 derajat di tempat berkat motor roda individualnya.

Kemampuan itu berkat sistem kontrol bodi DiSis-P BYD, sebuah suspensi cerdas yang secara aktif mengelola dinamika kendaraan untuk pengendaraan yang lebih mulus.

Selanjutnya yang menjadi menarik, mobil memiliki fungsi "stabilitas ban bocor”.

Pameran teknologi berlanjut di dalam kabin dengan sistem pengemudi pintar terbaru BYD.

SUV yang dibangun di atas platform e4 (Yisifang) itu hadir dengan sistem “God’s Eye A” versi terbaru, yang didukung oleh solusi bantuan pengemudi DiPilot 600.