Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

BYD Atto 2 DM-i Mengaspal, Tingkat Efisiensinya Setara Motor Matic Harian

Jumat, 28 November 2025 – 13:54 WIB
BYD Atto 2 DM-i Mengaspal, Tingkat Efisiensinya Setara Motor Matic Harian - JPNN.COM
BYD Atto 2 DM-i PHEV hadir di Eropa. Foto: byd

jpnn.com - BYD membuat kejutan di pasar otomotif Eropa lewat Atto 2 DM-i, model plug-in hybrid (PHEV) yang mengaspal di Spanyol.

Hadir sebagai saudara dari versi listrik murninya, Atto 2 DM-i tampil dengan karakter berbeda—lebih berotot, lebih efisien, dan dijejali teknologi yang memanjakan pengendara.

Perbedaan paling mencolok langsung terlihat di bagian depan. Alih-alih wajah tertutup seperti varian EV, Atto 2 DM-i kini mengusung gril besar yang berfungsi mendinginkan mesin hybrid.

Baca Juga:

Dimensinya tetap kompak, sekitar 4,3 meter, dipadukan pelek 17 inci, lampu LED depan yang modern, serta bilah lampu belakang lebar.

Masuk ke kabin, atmosfer modern langsung terasa. Layar sentuh 12,8 inci yang bisa diputar menjadi pusat komando digital.

Sementara itu, jok kulit vegan, ambient light, panoramic sunroof hingga kompartemen penyimpanan lengkap—termasuk tempat kacamata dan pengisian daya nirkabel.

Baca Juga:

Kapasitas bagasinya pun lega, 425 liter yang bisa diekspansi hingga 1.335 liter saat jok belakang dilipat.

Ada pula fitur Vehicle-to-Load (V2L), memungkinkan mobil menyuplai listrik 3,3 kW ke perangkat eksternal.

BYD membuat kejutan di pasar otomotif Eropa lewat Atto 2 DM-i, model plug-in hybrid (PHEV) yang mengaspal di Spanyol. Efisirnsinya setara motor matic

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BYD Atto 2 DM-i  BYD  SUV kompak BYD  mobil BYD 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp