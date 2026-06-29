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JPNN.com - Otomotif - Mobil

BYD Atto 2 Terbaru Pakai Penggerak Roda Belakang, Tenaga Turun Sedikit

Senin, 29 Juni 2026 – 15:38 WIB
BYD Atto 2 Terbaru Pakai Penggerak Roda Belakang, Tenaga Turun Sedikit - JPNN.COM
BYD Atto 2. Foto: byd

jpnn.com - BYD tengah menyiapkan penyegaran untuk Atto 2. SUV listrik kompak diduga membawa perubahan yang cukup signifikan, terutama pada sektor penggerak.

Jika sebelumnya menggunakan motor listrik di roda depan, Atto 2 terbaru diperkirakan akan beralih ke sistem penggerak roda belakang (rear-wheel drive/RWD).

Perubahan itu dilakukan setelah BYD merombak konstruksi sasis dan memindahkan posisi motor listrik ke bagian belakang kendaraan.

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Di pasar China, Atto 2 atau Yuan UP akan tersedia dengan motor listrik belakang bertenaga 100 kW dan 120 kW.

Angka tersebut memang sedikit lebih kecil dibandingkan varian penggerak depan yang saat ini memiliki tenaga hingga 130 kW.

Meski demikian, konfigurasi RWD diyakini mampu menghadirkan karakter berkendara yang lebih seimbang, sekaligus membuka ruang kabin lebih lega.

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Hal itu didukung oleh jarak sumbu roda yang kini bertambah dari 2.620 mm menjadi 2.770 mm, sehingga ruang kaki penumpang belakang menjadi lebih lapang.

Dari sisi desain, perubahan eksterior terbilang minim.

BYD tengah menyiapkan penyegaran untuk Atto 2. SUV listrik kompak diduga membawa perubahan yang cukup signifikan, terutama pada sektor penggerak.

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TAGS   BYD  BYD Atto 2  mobil listrik  mobil listrik BYD 
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