JPNN.com - Otomotif - Mobil

BYD Bakal Pamer Kei Car Listrik Pertama di JMS 2025

Kamis, 23 Oktober 2025 – 10:10 WIB
BYD Bakal Pamer Kei Car Listrik Pertama di JMS 2025 - JPNN.COM
BYD mengumumkan akan memperkenalkan mobil listrik kei car di ajang Japang Mobility Show (JMS) 2025. Foto: ANTARA/Dok.BYD

jpnn.com, TOKYO - BYD mengumumkan akan memperkenalkan mobil listrik kei car di ajang Japang Mobility Show (JMS) 2025 pada akhir Oktober ini.

kehadiran mobil mungkil itu terungkap setelah gambar teaser itu muncul di situs resmi BYD Jepang.

Pada gambar teaser itu, mobil listrik asal Tiongkok itu memiliki desain kotak khas kei car Jepang.

Baca Juga:

Laman Carnewschina, Rabu, melaporkan, model ini dirancang khusus untuk pasar Jepang. Belum ada konfirmasi apakah akan dipasarkan di negara lain, termasuk Tiongkok.

Mobil tersebut berbeda dari kei car pada umumnya. Mobil bertenaga listrik itu menawarkan ruang kabin yang lebih lega.

Sebagai kendaraan listrik, BYD memaksimalkan ruang dengan desain moncong pendek, wheelbase panjang, dan overhang yang minimal.

Baca Juga:

Kei car adalah kategori mobil kecil yang dirancang khusus untuk pasar Jepang. Pemerintah Jepang menciptakan kategori itu untuk menyediakan kendaraan yang lebih hemat bahan bakar, murah, dan cocok untuk kondisi jalan sempit di perkotaan.

Mobil ini dilengkapi pintu geser di bagian belakang untuk kemudahan akses, dengan posisi roda belakang yang tidak mengganggu bukaan pintu.

BYD mengumumkan akan memperkenalkan mobil listrik kei car di ajang Japang Mobility Show (JMS) 2025

