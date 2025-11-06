Close Banner Apps JPNN.com
BYD Gaspol ke Timur! 3 Diler Sekaligus Dibuka di Sulawesi

Kamis, 06 November 2025 – 17:26 WIB
BYD buka 3 diler baru di Sulawesi. Foto: byd

jpnn.com, JAKARTA - BYD tampaknya tak ingin perkembangan mobil listrik hanya berputar di kota-kota besar Pulau Jawa saja. Kini mereka menyasar wilayah Indonesia Timur.

Pabrikan asal Tiongkok itu telah menyalakan “listrik” dari Timur, dengan membuka tiga diler baru sekaligus di Palu, Manado, dan Kendari.

Langkah itu bukan sekadar ekspansi jaringan, melainkan upaya serius PT. BYD Motor Indonesia memperluas akses mobilitas hijau hingga ke pelosok Nusantara.

Bersama mitra diler resminya, Haka Auto, BYD menghadirkan fasilitas 3S (Sales, Service, Spare Parts) di tiga kota strategis tersebut.

“Melalui kehadiran diler di Palu, Manado, dan Kendari, kami ingin memastikan setiap masyarakat di mana pun berada, punya kesempatan yang sama untuk menikmati teknologi kendaraan listrik yang efisien dan ramah lingkungan,” ucap Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao, Kamis (6/11).

Langkah tersebut juga menegaskan posisi BYD bukan hanya sebagai pemain global kendaraan energi baru, tetapi juga pemerataan ekosistem mobil listrik di Indonesia.

Kerja sama BYD dengan Haka Auto sendiri sudah terjalin sejak awal kehadiran BYD di tanah air pada 2024.

Sebagai flagship dealer partner, Haka Auto berperan penting memperkuat jaringan distribusi dan layanan purnajual dengan standar global.

