BYD Gebrak Pasar, Mobil Listrik Barunya Bisa Isi Daya Super Cepat

jpnn.com, TIONGKOK - Raksasa Teknologi asal China, BYD menambah jajaran produknya dengan meluncurkan mobil baru bernama Song Ultra EV pada Kamis (26/3).

Mobil listrik tersebut memiliki keunggulan, salah satunya pada baterai yang tersemat.

BYD mengeklaim Song Ultra EV bisa mengisi daya lebih cepat, yakni dari 10 persen ke 97 persen hanya dalam waktu 9 menit, sedangkan dari 10 ke 70 hanya 5 menit.

Kemudian pada suhu −30°C, waktu pengisian bertambah sekitar 3 menit.

Laman Carnewschina pada Kamis (26/3) waktu setempat melaporkan, mobil listrik itu ditawarkan dalam empat varian dan dibanderol antara 151.900 hingga 179.900 yuan (sekitar Rp372 - Rp440 juta).

Semua varian menggunakan baterai Short Blade Battery 2.0 milik BYD, yang juga disebut baterai Blade generasi kedua.

Kapasitas baterainya adalah 68,4 kWh dan 82,7 kWh, masing-masing memberikan jarak tempuh 620 km dan 710 km (menurut standar uji CLTC).

Song Ultra EV menggunakan penggerak roda belakang dengan satu motor, tersedia dalam tenaga 240 kW dan 270 kW, menghasilkan torsi 305 Nm dan kecepatan maksimum 210 km/jam.