BYD Jawab Tantangan Mobil Listrik Indonesia dengan Teknologi Dual Mode

jpnn.com - BYD resmi memperkenalkan teknologi Dual Mode (DM) di Indonesia sebagai langkah baru dalam mempercepat transisi menuju kendaraan energi baru (NEV) yang lebih fleksibel dan efisien.

Teknologi ini hadir di tengah meningkatnya tren elektrifikasi kendaraan di Indonesia, seiring tumbuhnya minat masyarakat terhadap mobil listrik dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, keterbatasan infrastruktur pengisian daya serta kebutuhan mobilitas jarak jauh masih menjadi tantangan utama di pasar domestik.

Data industri menunjukkan pangsa pasar kendaraan listrik di Indonesia terus melonjak dari di bawah 1 persen pada 2022 menjadi sekitar 20 persen pada awal 2026, khususnya di segmen kendaraan penumpang.

Menjawab kondisi tersebut, BYD menghadirkan teknologi DM yang menggabungkan sistem EV dan hybrid dalam satu platform untuk memberikan efisiensi sekaligus fleksibilitas penggunaan.

"Industri otomotif global tengah memasuki fase transformasi besar menuju kendaraan energi baru."

"BYD melihat teknologi Dual Mode sebagai jembatan penting agar masyarakat bisa beralih ke elektrifikasi dengan lebih mudah, tanpa mengorbankan kenyamanan dan kebutuhan mobilitas sehari-hari," ucap Vice President BYD Liu Xueliang.

Teknologi DM sendiri merupakan pengembangan berkelanjutan BYD dari generasi awal hingga DM 5.0 yang mengedepankan efisiensi energi dan pengalaman berkendara berbasis listrik.