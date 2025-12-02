BYD Kembangkan SUV Fullsize, Code Name Dynasty-D

Selasa, 02 Desember 2025 – 19:04 WIB

jpnn.com - Ketika sebagian merek sibuk mengecilkan segmen SUV mereka, BYD justru melangkah ke arah sebaliknya: memanfaatkan konfigurasi tiga baris dan bongsor.

Model baru ini — sementara dikenal dengan nama kode Dynasty-D — akan berdiri di atas Sealion 8 yang panjangnya sudah menyentuh 5.040 mm.

Namun, Dynasty-D tak mau sekadar “besar”. SUV diperkirakan menembus lebih dari 5,2 meter, menjadikannya lebih panjang dari Hyundai Palisade (5060 mm) dan mendekati SUV mewah ukuran penuh seperti BMW X7 (5181 mm).

Dengan ukuran sebesar itu, BYD jelas menegaskan bahwa mereka siap bermain di liga premium big boys.

Kemewahannya Setara Denza

Meski tidak masuk ke lini mewah Denza, BYD Dynasty-D disiapkan dengan sentuhan premium yang tak kalah menggiurkan.

Pertama kali tampil sebagai konsep di Shanghai Auto Show 2025, SUV itu membawa interior kelas butik: tatahan bambu, aksen daun emas, dan platform infotainment multilayar ala lounge hotel modern.

Konfigurasi enam dan tujuh kursi sudah disiapkan, dengan varian enam kursi ditujukan untuk kebutuhan bisnis — lengkap dengan kursi kapten “tanpa gravitasi” yang dilengkapi pemanas, ventilasi, hingga pijat.