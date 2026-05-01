BYD Merilis Fang Cheng Bao Ti7 Terbaru dengan Teknologi Flash Charging

BYD kembali menambah amunisi di segmen SUV listrik premium dengan merilis model terbaru dari sub-mereknya, Fang Cheng Bao Ti7.

Mobil menjadi sorotan berkat teknologi pengisian daya supercepat alias flash charging yang diklaim memangkas waktu isi ulang secara drastis.

Peluncuran sekaligus menandai langkah BYD membawa model tersebut ke pasar global dengan nama BYD Ti7.

Soal daya jelajah, SUV disebut mampu menempuh hingga 755 kilometer dalam sekali pengisian.

Secara tampilan, Ti7 masih mempertahankan basis desain dari versi plug-in hybrid.

Namun, di balik bodinya, pembaruan signifikan disematkan, mulai dari penggunaan baterai Blade generasi kedua hingga teknologi flash charging yang jadi andalan utama.

Di mana, dari kondisi baterai 10 persen ke 70 persen hanya butuh sekitar lima menit.

Bahkan untuk mencapai 97 persen, waktu yang dibutuhkan diklaim hanya sembilan menit.