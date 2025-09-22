BYD Merilis Yangwang U9 Xtreme Bertenaga Buas, Hanya 30 Unit di Dunia

Senin, 22 September 2025 – 06:34 WIB

jpnn.com - BYD merilis edisi khusus hypercar listrik yang didedikasikan untuk trek balap yaitu Yangwang U9 Xtreme.

Mobil yang dibatasi produksinya hanya 30 unit di dunia itu, sebelumnya dikenal sebagai Yangwang U9 Track Edition.

Yangwang U9 Xtreme telah diverifikasi di Pusat Pengujian Otomotif Papenburg di Jerman pada September 2025 dengan kecepatan tertinggi 496,22 kpj (308,4 mph).

Angka tersebut menjadikannya mobil produksi tercepat yang pernah tercatat.

Selain itu, Yangwang U9 juga membukukan waktu 6:59,157 di Nürburgring Nordschleife, melampaui rekor mobil listrik produksi Xiaomi SU7 Ultra yang mencapai 7:04,957.

U9 Xtreme juga melampaui rekor Bugatti Chiron Super Sport 300+ dengan kecepatan 490,5 kpj, sementara Aspark Owl (438,7 kpj) masih jauh tertinggal.

Jesko Absolut dari Koenigsegg sejauh ini baru memiliki angka simulasi, meskipun mencatat rekor 400 kpj pada Agustus 2025.

Performa buas itu berkat dukungan empat motor yang menggunakan sistem Yi Sifang BYD, beroperasi pada platform berbasis silikon karbida 1.200V.