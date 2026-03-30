BYD Mulai Buka Pemesanan Denza D9 2026, Ada Varian PHEV, Sebegini Harganya

jpnn.com - Pabrikan mobil asal China, BYD, tengah membuka pemesanan untuk model Denza D9 2026.

Mobil yang bermain di kelas multi purpose vehicle (MPV) premium itu hadir dalam beberapa varian baik plug-in hybrid maupun listrik murni (EV) dengan banderol 389.800 yuan (Rp 873 juta) sampai 489.800 yuan (Rp 1,1 miliar).

Menurut siaran CarNewsChina pada Minggu (29/3), Denza D9 2026??????? memiliki ukuran panjang 5.250 mm, lebar 1.960 mm, dan tinggi 1.900 mm serta jarak sumbu roda 3.110 mm.

Baca Juga: Denza D9 Curi Perhatian Para Pemimpin Bisnis

Varian PHEV menggunakan mesin 1,5 liter turbo bertenaga 115 kW yang dipadukan dengan dua motor listrik, yakni motor listrik depan 200 kW dan motor listrik belakang 45 kW.

Mobil varian ini diklaim memiliki jarak tempuh listrik murni lebih dari 400 km (CLTC) dan konsumsi bahan bakarnya sekitar 6,35 liter per 100 km dalam keadaan daya baterai habis.

Varian BEV menggunakan motor depan 340 kW dan tambahan motor belakang 70 kW untuk versi penggerak semua roda. Jarak tempuh kendaraan ini 750 km hingga 800 km menurut klaim perusahaan.

Semua varian mobil ini dilengkapi dengan sistem bantuan mengemudi cerdas God's Eye 5.0 dari Denza.

Diketahui, Denza D9 2026 dibekali baterai Blade generasi kedua yang memungkinkan pengisian daya dari 10 persen ke 70 persen dalam waktu 5 menit dan dari 10 persen menjadi 97 persen dalam waktu 9 menit.