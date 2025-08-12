Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

BYD Mulai Memproduksi SUV Hybrid, Meluncur Akhir Tahun Ini

Selasa, 12 Agustus 2025 – 00:09 WIB
BYD Mulai Memproduksi SUV Hybrid, Meluncur Akhir Tahun Ini - JPNN.COM
Fang Cheng Bao Ti7. (ANTARA/Weibo FCB)

jpnn.com - Produsen mobil asal Tiongkok, BYD mengumumkan bahwa kendaraan plug hybrid Fang Cheng Bao Ti7 sudah mulai memasuki jalur produksi massal.

SUV lima penumpang itu rencanan dirilis secara resmi pada akhir tahun ini.

Dilaporkan Carnewschina pada Senin (11/8) waktu setempat, crossover itu akan memasuki pasar domestik Tiongkok dengan menawarkan mesin DMS baru dengan dua motor listrik berpadu mesin berkapasitas 1,5 liter.

Baca Juga:

Fang Cheng Bao (FCB) merupakan merek off-road kelas atas yang diluncurkan oleh BYD pada 2023.

Lini modelnya saat ini mencakup tiga crossover, yakni Bao 5 (Leopard 5), Bao 8 (Leopard 8), dan Ti3 (Tai 3, Titanium 3).

Khusus untuk FCB akan dijual di luar Tiongkok dengan merek Denza.

Baca Juga:

Sementara untuk seri Ti7 (Tai 7, Titanium 7) akan menjadi mobil keempat FCB yang memasuki pasar di Tiongkok pada 11 Agustus.

Gelombang pertama crossover FCB Ti7 yang diproduksi massal telah keluar dari jalur produksi di China.

BYD mengumumkan bahwa kendaraan plug hybrid sudah mulai memasuki jalur produksi massal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BYD  SUV hybid  Fang Cheng Bao Ti7  produksi massal  Denza 
BERITA BYD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp