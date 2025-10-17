Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

BYD Pamer Teknologi di Indonesia Infrastructure and Sustainability Forum 2025

Jumat, 17 Oktober 2025 – 14:09 WIB
BYD Pamer Teknologi di Indonesia Infrastructure and Sustainability Forum 2025 - JPNN.COM
BYD Atto 1 di IISF 2025, Jakarta. Foto: byd

jpnn.com, JAKARTA - Ajang Indonesia Infrastructure and Sustainability Forum (IISF) 2025 bukan sekadar panggung bagi pemerintah bicara soal ekonomi hijau. Tahun ini, spotlight justru ikut tertuju pada BYD Indonesia.

Pabrikan asal Tiongkok itu datang bukan hanya membawa visi, tetapi juga armada mobil listrik yang siap membuktikan komitmennya di lapangan.

Sebagai official car partner, BYD menurunkan 15 unit kendaraan listrik—mulai dari Denza D9, BYD Sealion 7, hingga BYD Seal—untuk mendukung mobilitas para delegasi dari 60 negara.

Baca Juga:

Tak berhenti di situ, BYD juga tampil di salah satu sesi panel yang membahas masa depan industri hijau dan transisi menuju energi terbarukan.

BYD menegaskan kembali perannya bukan hanya sebagai produsen mobil listrik, tetapi juga sebagai bagian dari solusi besar menuju Net Zero Emissions 2060.

“Kehadiran BYD di IISF adalah bukti nyata dukungan kami terhadap transisi energi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Head of Public and Government Relations PT. BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan, melalui keterangannya, Jumat (17/10).

Baca Juga:

Bawa Misi Edukasi

Tak hanya soal branding atau unjuk gigi, BYD juga membawa misi edukatif: membangun ekosistem kendaraan listrik yang kuat, dimulai dari pengembangan SDM dan dunia pendidikan.

Ajang Indonesia Infrastructure and Sustainability Forum (IISF) 2025 menjadi panggung bagi BYD bicara soal ekonomi hijau

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BYD  IISF 2025  ekonomi hijau  BYD IiSF 2025  Byd Atto 1 
BERITA BYD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp