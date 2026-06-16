BYD Pastikan Setiap Penjualan Mobil Berdampak bagi Anak Sekolah

jpnn.com, JAKARTA - PT BYD Motor Indonesia kembali mendukung akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia melalui program “Small Steps for Tomorrow” yang digelar di Plataran Hutan Kota GBK, Jakarta.

Program itu merupakan bagian keberlanjutan dari tanggung jawab sosial BYD guna mendukung generasi muda Indonesia untuk melangkah lebih jauh dalam meraih mimpi dan masa depan yang lebih baik.

Melalui inisiatif ini, setiap kendaraan BYD yang terjual akan menjadi bagian dari kontribusi dalam mendukung kebutuhan sekolah serta perjalanan pendidikan anak-anak Indonesia.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao mengungkapkan keberlanjutan tidak hanya tentang bagaimana inovasi teknologi terus berkembang, tetapi juga bisa dirasakan oleh masyarakat luas, termasuk generasi muda.

"Setiap kendaraan BYD yang terjual turut menjadi bagian dari kontribusi kami dalam memperluas jangkauan program ini. Bersama mitra dan jaringan dealer BYD, kami akan memperluas jangkauan program ini hingga 45 kota di Indonesia,” ujar Eagle.

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang sudah berjalan beberapa Minggu lalu.

Melalui program ini, BYD memberikan total 1.200 pasang sepatu dan tas sekolah bagi pelajar yang membutuhkan.

Program ini menjangkau total 12 sekolah yang dilaksanakan secara bertahap di sejumlah kota dan wilayah seperti Bekasi, Bogor, Depok, Serang, Semarang, Kediri, Bali, hingga Lampung untuk menjangkau siswa-siswa yang membutuhkan.