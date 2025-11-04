Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

BYD Racco EV: Si Penantang Kei Car Jepang

Selasa, 04 November 2025 – 05:47 WIB
BYD memperkenalkan kei car pertama Racco EV di pasar Jepang. Foto: byd

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran BYD Racco EV jelas mencuri perhatian pemain Jepang yang sudah lebih dahulu mendominasi pasar kei car (mobil mungil) seperti Honda N-One hingga Nissan Sakura.

Produsen asal Tiongkok itu melangkah berani. Pertama kali, BYD merancang sebuah model khusus untuk pasar luar negeri—dan Jepang menjadi target debutnya.

Langkah yang bisa dibilang nekat, tapi juga penuh strategi.

Racco EV hadir dengan tampilan khas kei car: bodi mengotak, tegak, dan fungsional, lengkap dengan pintu geser belakang yang praktis.

Ukurannya pas di batas regulasi kei car—panjang 3.395 mm, lebar 1.475 mm, tinggi 1.800 mm.

Namun, BYD tidak berhenti di situ. Kabinnya membawa sentuhan futuristik: panel instrumen digital dan layar hiburan besar—fitur yang bahkan belum banyak diadopsi rival.

Di dalam, empat kursi disusun efisien untuk ruang lega tanpa kehilangan karakter compact-nya.

Mesinnya? Belum diumumkan secara resmi. Sesuai aturan kei car, tenaga Racco kemungkinan dibatasi di kisaran 47 kW.

