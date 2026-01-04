BYD Sealion 06 Disegarkan, Makin Gahar dan Tembus 710 Km

Minggu, 04 Januari 2026 – 06:27 WIB

jpnn.com - BYD kembali menunjukkan keseriusannya di pasar mobil listrik lewat penyegaran BYD Sealion 06.

SUV listrik itu kini hadir dengan peningkatan signifikan, terutama pada sektor baterai dan performa, yang membuat daya jelajahnya makin jauh.

Berdasarkan bocoran dokumen Kementerian Industri dan Teknologi Informasi (MIIT) China, BYD Sealion 06 akan dibekali dua opsi baterai Blade berbasis lithium iron phosphate (LFP).

Kapasitasnya meningkat menjadi 75,616 kWh dan 82,723 kWh. Dengan paket baterai baru, jarak tempuhnya diklaim mencapai 620 km, bahkan menembus 710 km berdasarkan standar pengujian CLTC.

Angka tersebut jauh melampaui model sebelumnya yang hanya mengandalkan baterai 65,28 kWh dan 78,72 kWh, dengan jarak tempuh masing-masing 520 km dan 602 km.

Peningkatan tersebut membuat Sealion 06 semakin kompetitif di segmen SUV listrik menengah.

Tak hanya soal jarak tempuh, performanya juga melonjak drastis.

Motor listrik terbaru menghasilkan tenaga hingga 362 daya kuda, naik signifikan dari versi lama yang berkisar 228 dk hingga 241 dk.