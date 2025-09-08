Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

BYD Siap Meluncurkan SUV Mewah, Bertenaga Buas, Sebegini Harganya

Senin, 08 September 2025 – 11:52 WIB
Produsen mobil asal China Build Your Dream (BYD) melalui sub brand mewah, Yangwang mengumumkan bakal meluncurkan SUV baru. Foto: CarsNewsChina

jpnn.com, TIONGKOK - Produsen mobil asal China Build Your Dream (BYD) melalui sub brand mewah, Yangwang mengumumkan bakal meluncurkan SUV baru bernama U8L pada 12 September 2025 mendatang.

Mobil yang bermain di kelas sport utility vehicle (SUV) mewah itu dibanderol lebih dari 1 juta yuan.

Dikutip dari CarsNewsChina, Senin (8/9), Yangwang U8L akan hadir dalama versi lebih panjang dibanding model U8.

SUV asal Tiongkok itu memiliki panjang 5.400 mm, lebar 2.049 mm, dan tinggi 1.921 mm, dengan jarak sumbu roda 3.250 mm.

Yangwang menyebut mobil tersebut menjadi perhatian masyarakat karena memikiki bobot mencapai 3,6 ton.

Bobot itu hampir setara sebuah truk ringan. Berat kotor kendaraannya itu bahkan mencapai 4.210 kg.

Artinya, SUV itu merupakan paling terberat yang ada di pasaran. Selain itu, Bobot tersebut tidak lepas dari teknologi canggih dan material premium yang digunakan.

Tidak hanya itu, bobot tersebut juga kemungkinan besar dipengaruhi oleh kapasitas baterai besar guna menunjang performa pada kendaraan tersebut.

