BYD Siapkan Gebrakan Baru, Formula 1 jadi Target Berikutnya

Minggu, 10 Mei 2026 – 08:36 WIB

jpnn.com - Build Your Dreams (BYD) tengah mempersiapkan diri untuk masuk ke ajang balap Formula 1.

Jika informasi itu benar, maka BYD menjadi merek China pertama yang berkompetisi di kejuaraan balap dunia tersebut.

Wakil Presiden Eksekutif BYD, Stella Li mengonfirmasi perusahaan sedang melakukan pembicaraan untuk bergabung ke Formula 1.

“Kami sedang mendiskusikan masuk ke Formula 1,” kata Stella Li dikutip Drive, Jumat (10/5),

Dia mengatakan BYD telah bertemu CEO Formula 1, Stefano Domenicali di Shanghai dan tetap menjalin komunikasi secara intensif.

Menurut Stella Li, Formula 1 menarik karena berkaitan dengan gairah, budaya, dan impian banyak orang.

Dia menyebut keterlibatan di F1 dapat menjadi cara untuk menguji teknologi perusahaan di level tertinggi motorsport dunia.

Jika terealisasi, pabrikan mobil listrik asal Tiongkok itu akan bersaing dengan tim dan produsen besar seperti Ferrari, Mercedes-Benz, dan McLaren di Formula 1.