JPNN.com - Otomotif - Mobil

BYD Siapkan SUV Baru, Dilengkapi Teknologi Canggih

Senin, 12 Januari 2026 – 14:12 WIB
BYD Siapkan SUV Baru, Dilengkapi Teknologi Canggih
Build Your Dreams (BYD) tengah mempersiapkan sejumlah model baru untuk dirilis kepada publik. Salah satunya SUV Full Size. Foto ilustrasi: ridho

jpnn.com - Produsen mobil asal China, Build Your Dreams (BYD) tengah mempersiapkan sejumlah model baru untuk dirilis kepada publik pada paruh pertama tahun ini.

Adapun dua model baru itu, yakni SUV full-size Tang 9 dan sedan eksekutif Han 9.

Dilaporkan Carnewschina pada Senin waktu setempat, kedua model itu tidak hanya akan berukuran lebih besar, tetapi akan dilengkapi dengan rangkaian teknologi terlengkap dan tercanggih dari BYD.

Diketahui, kedua model tersebut bertujuan menembus segmen pasar 200.000 hingga 300.000 yuan (28.700 USD hingga 43.000 USD) atau Rp483 juta hingga Rp724 juta dengan memasuki segmen entry-level dari pasar kendaraan mewah yang lebih luas.

BYD saat ini sedang mengumpulkan nama dari masyarakat untuk kedua model tersebut.

Media berita Tiongkok, Autohome menyebut spesifikasi teknis kedua model akan menawarkan varian BEV dan PHEV, yang menampilkan arsitektur tegangan tinggi 800V.

Gambar teaser menunjukkan lidar atap pada kedua model, yang mengindikasikan sistem bantuan mengemudi canggih kelas atas.

Lebih lanjut, Tang 9 akan menjadi versi produksi dari SUV konsep Dynasty-D milik BYD yang memulai debutnya di Shanghai Auto Show 2025 lalu.

