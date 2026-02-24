Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Bye-Bye Macet, Pembangunan Tol Betung-Jambi Dilanjutkan

Selasa, 24 Februari 2026 – 22:25 WIB
Bye-Bye Macet, Pembangunan Tol Betung-Jambi Dilanjutkan - JPNN.COM
Gerbang Tol Muaro Sebapo. Foto: Hutama Karya.

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - Kabar gembira bagi warga Sumatera Selatan dan Jambi. Perjalanan antar-provinsi bakal makin singkat dalam waktu dekat. 

PT Hutama Karya (Persero) baru saja resmi mengantongi dukungan dana segar sebesar Rp 13,64 triliun untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Betung (Sp.Sekayu) -Tempino - Jambi. 

Dana jumbo tersebut didapatkan melalui kerja sama sindikasi perbankan yang ditandatangi HK Tower. 

Tak tanggung-tanggung, ada enam raksasa keuangan yang ikutan patungan untuk proyek tersebut, diantaranya Bank Mandiri, BRI, BSI, BCA, Bank Mega dan PT Sarana Multi Infrastruktir (SMI). 

EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah menyebut bahwa tol sepanjang 170,73 km tersebut adah tulang punggung utama yang akan menyambungkan Betung sampai ke Kota Jambi. 

"Keberadaan ruas ini diproyeksikan dapat mengefisiensikan perjalanan, dimana menurut kajian Core Indonesia (2024), penghematan waktu tempuh ruas ini sekitar 59,05 persen," sebut Mardiansyah, Selasa (24/2/2026). 

"Peningkatan efisiensi tersebut diharapkan turut berdampak pada peningkatan keselamatan, kenyamanan, serta kualitas layanan transportasi bagi masyarakat,” sambung Mardiansyah. 

Ruas tol tersebut juga diharapkan memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan aktivitas ekonomi setempat. 

Pembangunan Tol Betung-Jambi dilanjutkan, jarak tempuh perjalanan antar provinsi ini makin singkat.

TAGS   tol  Macet  Tol Betung - Jambi  PT Hutama Karya 
